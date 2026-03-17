Haberler

Şam'da alkol satışına kısıtlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da, yeni düzenlemeyle birlikte alkol satışı 3 Hristiyan mahallesi dışında yasaklandı. Restoran ve eğlence merkezlerinin yalnızca 'restoran' statüsünde faaliyet göstermesi zorunlu kılındı. Alkol satışına yalnızca sınırlı bölgelerde ve belirli koşullarla izin verildi.

Şam Valiliğinden yapılan açıklamada, şehir genelinde alkollü içeceklerin satış ve servisine yönelik yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Buna göre Şam'da 3 Hristiyan mahallesi Bab Touma, Al-Qassaa ve Bab Sharqi hariç tüm restoran ve eğlence merkezlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı. Bu işletmelerin yalnızca "restoran" statüsünde faaliyet göstermesi zorunlu hale getirildi. Karar kapsamında mevcut bar ve gece kulübü ruhsatlarının kafe ruhsatına dönüştürüleceği ve kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

İbadethane, okul ve mezarlıklardan en az 75 metre uzaklıkta olacak

Yeni düzenleme ile birlikte alkollü içeceklerin satışına yalnızca Bab Touma, Al-Qassaa ve Bab Sharqi bölgelerinde faaliyet gösteren ticari ruhsatlı dükkanlarda izin verildi. Bu bölgelerdeki satış noktalarına ise ibadethanelerden, okullardan ve mezarlıklardan en az 75 metre uzaklıkta bulunma şartı getirilirken, resmi kurumlar ve karakollar çevresinde de belirli bir güvenlik mesafesinin korunması zorunlu kılındı.

Satışlar yalnızca mühürlü şişelerle yapılacak

Ayrıca satış izni verilen dükkanların mekan içerisinde kadeh ile içki sunumu yapması tamamen yasaklanırken, satışların yalnızca mühürlü şişelerle yapılmasına izin verilecek. İşletme sahiplerinin bu kurallara uyacaklarına dair noter onaylı taahhütname vermeleri istendi. Kuralların ihlali durumunda ruhsat iptali ve kapatma cezalarının uygulanacağı vurgulandı.

Valilik, mevcut işletmelere durumlarını yeni yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için 3 aylık bir süre tanıdı. Kararın, "çok sayıda şikayet ve halkın talebi üzerine kamu ahlakını ihlal eden uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla" alındığı vurgulandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

Yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi

Yıldız oyuncuda kırık var
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar