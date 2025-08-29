Salihli Ovası'nda Üzüm Hırsızlıklarına Karşı UTV'li Devriye

On iki ay tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda sahaya inen jandarma ekipleri, bölgenin en önemli ihracat ürün olan üzüm hırsızlarına yönelik UTV'li çalışma gerçekleştirdi.

Dünyanın en kaliteli Sultani Çekirdeksiz Üzümlerinin yetiştiği Salihli Ovası'nda hasat sezonu hareketliliği sürerken, sorumluluk alanında huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca üzüm hırsızlarına yönelik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Salihli İlçe Jandarma Komutanlığınca bölgenin en önemli ihracat ürün olan Sultani Çekirdeksiz Üzümlerin yetiştirildiği Salihli Ovası'nda üzüm hırsızlıklarının önlenmesine yönelik UTV'li devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

UTV'li devriye esnasında Salihli jandarma ekipleri, çiftçileri üzüm hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. - MANİSA