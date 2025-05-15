Sakarya'da Kaçak Makaron Operasyonu: 8 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçak Makaron Operasyonu: 8 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 8 milyon lira değerinde makaron ve üretim gereçleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde polis ekiplerince bir fabrikaya yapılan operasyonda 8 milyon lira değerinde makaron ve makaron üretiminde kullanılan gereçler ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Arifiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir fabrikaya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan, 1 adet boş makaron üretiminde kullanılan makine, 1 adet boş makaron üretiminde kullanılan kompresör, 3 milyon 820 bin adet boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 adet rulo makaron filtre kağıdı ele geçirildi. Hususa ilişkin gözaltına alınan 4 şahıstan, 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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