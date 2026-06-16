İnternetten sahte araç ilan oluşturup 69 kişiyi dolandırdılar

Vatandaşlar tarafından internet üzerinden verilen araç satış ilanlarını kopyalayarak sahte ilan oluşturup 69 kişiyi dolandıran 11 kişi polisin Afyonkarahisar merkezli 8 kentte düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde yaklaşık 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi. Yapılan incelemelerde, vatandaşlar tarafından verilen gerçek araç satış ilanlarındaki bilgi ve fotoğrafları kopyalayarak daha düşük fiyatlarla sahte ilanlar oluşturan şüphelilerin, ülke genelinde 69 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı