Rusya'daki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı 34'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıkarken, 134 kişi yaralandı. Patlamanın, yangının ardından olduğu bildirildi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 134 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası patlama meydana gelmişti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiği belirtildi. Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, 31'i Ryazan ve Moskova'daki hastanelerde olmak üzere 134 kişinin ise yaralandığını aktarırken, fabrikanın bir atölyesinde çıkan yangının ardından patlamanın meydana geldiğini ancak yangının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.