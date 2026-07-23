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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Trabzon Limanı'na geldi

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Trabzon Limanı'na geldi
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Rusya'nın Taman Limanı'ndan kömür yükleyen Türk bayraklı 'Mv Reyhan Sarı' kuru yük gemisi, Novorossiyk açıklarında dron saldırısına uğradı. Saldırıda bir Türk personel hayatını kaybederken, iki mürettebat yaralandı. Gemi bugün Trabzon Limanı'na ulaştı.

Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a getirirken Novorossiyk açıklarında dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisi bugün sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı.

"Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı kuru yük gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görevli 1 Türk personel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki mürettebat ise Sahil Güvenlik helikopteriyle Samsun'a getirildi. Yaralı gemi mürettebatları Samsun'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, gemi yoluna devam ederek bugün sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı.

Gemiyi acenteliğini yapan Poyraz Denizcilik sahibi Uğur Şahintürk limanda karşılarken, saldırıda hayatını kaybeden gemi personeli Savaş Çakar'ın (54) cenazesinin demir yığınlarının altından çıkartılmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi. Geminin kömür yükünü boşalttıktan sonra limandan ayrılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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