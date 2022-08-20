Son dakika haberleri... Arap turistler kazadan önce kaldıkları turistik tesis önünde toplu fotoğraf çektirmişler

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin Güneysu ilçesinde içinde Arap turistlerin bulunduğu tur minibüsünün kaza yapması sonucu, aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde içinde Arap turistlerin bulunduğu tur minibüsünün kaza yapması sonucu, aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Kazadan önce Arap turistlerin Handüzü Yaylası'ndaki bir turistik tesis önünde toplu fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye Trabzon'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü Davut Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 2'si ağır yaralanırken, yaralı toplam 25 kişi olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazadan önce minibüsteki Arap turistlerin Handüzü Yaylası'ndaki bir turistik tesis önünde toplu fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

(Hasan Fehmi Demir - Ali Maşalacı/İHA)