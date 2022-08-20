Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Arap turistler kazadan önce kaldıkları turistik tesis önünde toplu fotoğraf çektirmişler

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin Güneysu ilçesinde içinde Arap turistlerin bulunduğu tur minibüsünün kaza yapması sonucu, aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde içinde Arap turistlerin bulunduğu tur minibüsünün kaza yapması sonucu, aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Kazadan önce Arap turistlerin Handüzü Yaylası'ndaki bir turistik tesis önünde toplu fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye Trabzon'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü Davut Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 2'si ağır yaralanırken, yaralı toplam 25 kişi olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazadan önce minibüsteki Arap turistlerin Handüzü Yaylası'ndaki bir turistik tesis önünde toplu fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

(Hasan Fehmi Demir - Ali Maşalacı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güneysu Rize 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title