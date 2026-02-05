Haberler

Sarıyer'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Kastamonu Cide açıklarında 12 gün önce vurulan Razouk isimli kargo gemisinin kurtarma çalışmaları, Sarıyer açıklarında karaya oturmasının ardından 4. gününde sürüyor.

Kastamonu Cide açıklarında 12 gün önce vurulan ve pazar günü Sarıyer açıklarında karaya oturan 'Razouk' isimli gemiyi kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi pazar günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. Karaya oturan geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç dalış gerçekleştirmiş, geminin karaya oturan kısımları ve pervanesi ne kadar hasar aldığı tespit edilmişti. Gemiyi kurtarma çalışmaları 4'üncü gün de devam edildi. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tarama gemisi, acil müdahale ekskavatörü ile devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
