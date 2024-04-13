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Ramazan Bayramı Tatilinde Trafik Denetimleri Devam Ediyor

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Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde yola çıkan vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için havadan ve karadan trafik denetimleri Ankara'da aralıksız sürüyor.

9 günlük Ramazan Bayramının sekizinci gününde tatilcilerin dönüşleri başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için bağlantı yolları ve ana arterler, polis helikopteri tarafından denetlendi. Yoğun güzergahlardaki trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yerdeki ekiplerle koordinasyon içerisinde çalışan helikopter ekibinin denetimleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.

Trafik kurallarına uyumayan sürücüler, havadan karadaki ekiplere bildirildi

Trafik denetimleri kapsamda havadan denetlenen kara yolu trafiğinde kurallara uymayan sürücüler, karadaki ekiplere bildirildi. Helikopter ekibi ayrıca trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da bildirerek, yerdeki ekiplerin kontrolünü sağladı.

"Şu an için büyükşehirlere dönüş yoğunluğumuz devam ediyor"

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser İskender Dolu, bayram tatili öncesinde başlayan trafik denetimlerinin bayram süresince de devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikli olarak trafik kazalarını azaltmaya, mümkünse sıfıra indirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bayram tatili süresince büyükşehirlerden çıkış, Anadolu istikametine yoğunluğumuz vardı şu an için büyükşehirlere dönüş yoğunluğumuz devam ediyor. Tedbirlerimizi aldık. Şu an Ankara ilimizde 25 adet ekip aracımız, 2 adet motosikletli ekibimiz, 7 adet radar aracımızla bayram yoğunluğunu takip ediyoruz. Aşırı bir yoğunluğumuz yok, denetimlerimiz devam ediyor. Helikopter, insansız hava araçları, radar araçları, kameralı sistemlerle her türlü denetimlerimizi de artırarak devam ediyoruz."

Havadan yapılan denetimlerin vatandaş nezdinde de kabul gördüğünü söyleyen Dolu, "Çünkü ekip araçlarımızla yaptığımız denetimlerde bazı durumları tam göremiyoruz. Havadan olunca özellikle makas atan, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi hususlarda kayıt altına alarak yerdeki arkadaşlara bildiriyoruz. Cezai işlemleri uyguluyoruz, etkin bir denetim gerçekleştiriyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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