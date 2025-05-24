Ralli Yarışında Kontrolden Çıkan Araç Seyircilere Doğru Savruldu

Ralli Yarışında Kontrolden Çıkan Araç Seyircilere Doğru Savruldu
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Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışı sırasında bir aracın kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu bölgeye savrulması sonucu kargaşa yaşandı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı ve ralli pilotu aracıyla tekrar pista dönerek mücadeleye devam etti.

Ralli yarışında korku dolu anlar: Yarış aracı seyircilerin bulunduğu bölgeye böyle savruldu

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışı sırasında kontrolden çıkan bir araç, seyircilerin bulunduğu bölgeye doğru savruldu. Kazada yaralanan olmazken, ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti.

Olay, Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışında meydana geldi. Kontrolden çıkan bir araç, güvenlik bariyerlerini aşarak yarışı izleyen seyircilerin bulunduğu yere doğru savruldu. Seyirciler arasında kısa süreli kargaşa yaşanırken, aracın kalabalığın yoğun olmadığı bir noktaya yönelmesiyle muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı. Ufak çaplı kaza sonrası ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti. Olay anı ise izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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