Ralli kros yarışçısı Orkun Turgut hayatını kaybetti
Bursa'da ralli kros yarışçısı Orkun Turgut, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Turgut'un vefatı ailesi ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllar Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sigorta acentası işletmeciliği yapan ve yaklaşık 15 yıldır Bursa'da yaşamını sürdüren ralli kros yarışçısı Orkun Turgut, Görükle Mahallesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Turgut, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Turgut'un vefatı ailesi, yakınları ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - BURSA

