Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 'Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatılmış, Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL