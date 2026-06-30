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PalanExtreme'de gerçeği aratmayan doğada arama kurtarma tatbikatı

PalanExtreme'de gerçeği aratmayan doğada arama kurtarma tatbikatı
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PalanExtreme 2026 organizasyonu kapsamında AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin katılımıyla doğada arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryoda yaralanan sporcu Özge Avcı, ekipler tarafından başarıyla kurtarıldı.

PalanExtreme 2026 organizasyonu kapsamında sporculara yönelik gerçeği aratmayan bir doğada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

PalanExtreme Koordinasyonu öncülüğünde düzenlenen tatbikata AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma timleri katıldı. Senaryo gereği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Avrupa Lefke Üniversitesi adına yarışmaya katılan sporcu Özge Avcı, kayalıklardan düşerek yaralanan sporcu rolünü üstlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından sporcu, güvenli şekilde bulunduğu bölgeden tahliye edilerek ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

PalanExtreme organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen tatbikatla, doğa sporlarında yaşanabilecek muhtemel acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyon, müdahale kabiliyeti ve ekiplerin ortak çalışma kapasitesi uygulamalı olarak test edildi. Gerçeği aratmayan tatbikat, organizasyona katılan sporcular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yetkililer, PalanExtreme'in yalnızca sportif müsabakalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda güvenlik, afet farkındalığı ve arama kurtarma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik önemli uygulamalara da ev sahipliği yaptığını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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