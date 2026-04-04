Haberler

Pakistan'daki selde can kaybı 68'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle can kaybı 68'e çıktı. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde durum kritik, yetkililer vatandaşları uyardı.

Pakistan'da 25 Mart'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde bilanço ağırlaşıyor. Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Peşaver kentinde son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde sel nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi. Yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa'da can kaybının 30'a, yaralı sayısının ise 85'e ulaştığını bildirirken, Karaçi'de kentinde 27, Belucistan eyaletinde 9, Pencap eyaletinde ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan, çeşitli bölgelerdeki üst buzul göllerinin taşma riski nedeniyle beş bölge yönetimi alarma geçirildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), önümüzdeki 24 saat içinde Pencap, Sindh, Belucistan ve Khyber Pakhtunkhwa'nın bazı bölgelerinde yoğun yağış, gök gürültülü fırtına ve şiddetli rüzgarlar görülebileceğini duyurdu. Ajans ayrıca Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir'in dağlık kesimlerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

