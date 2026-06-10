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Osmaniye'de toprağa gömülü tankta kaçak akaryakıt bulundu

Osmaniye'de toprağa gömülü tankta kaçak akaryakıt bulundu
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Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtın bir kısmı toprağa gömülü tankta bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü tankta saklanan akaryakıtla birlikte toplam 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. H.G. (26) yönetimindeki araçta yapılan aramada, tank içerisinde 825 litre kaçak akaryakıt bulundu. Çalışmalarını genişleten ekipler, H.G. ile iş yeri sahibi M.Ö.'ye (64) ait işletmede arama yaptı. Aramalarda plastik tank ve variller içerisinde bin 423 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, akaryakıtın gizlenmesi amacıyla toprağa gömüldüğü değerlendirilen yer altı tankında da 2 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Operasyonda ele geçirilen toplam 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt, işlemlerinin ardından Osmaniye İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Ö. ile iş yerini işleten H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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