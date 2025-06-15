Osmaniye'de Durdurulan Otobüste Kaçak Sigara Operasyonu

Osmaniye'de Durdurulan Otobüste Kaçak Sigara Operasyonu
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Osmaniye'de yapılan operasyonda yolcu otobüsünde gizlenmiş 153 gümrük kaçağı elektronik sigara ve birçok kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kaçak elektronik sigara ve kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde koltuk altlarına gizlenmiş kaçak elektronik sigara ve kaçak sigara ele geçirildi. Otobüste yapılan aramada 153 gümrük kaçağı elektronik sigara, 900 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 300 dal gümrük kaçağı puro, 105 paket gümrük kaçağı sigara, 30 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Abdülmenaf D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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