Osmaniye'de 18 Ton Çelik Hasır Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Organize Sanayi Bölgesi'nden vinç ve tırla 18 ton hasır çeliği çalan 2 kişi tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir firmaya ait 18 ton çelik hasırın çalınması üzerine inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayının 12 suç kaydı bulunan E.Ö. ile 1 suç kaydı bulunan B.Ö. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin, çekici ve vinç yardımıyla malzemeleri tırlara yükleyip Hatay'a götürdükleri tespit edildi. Yapılan operasyonla, E.Ö. ve B.Ö. çaldıkları çelik hasırlarla birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler, Osmaniye'ye getirilerek ilgili yapı işletme firmasına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları ile çalınan çelik hasırların tırlara yüklenme görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. - OSMANİYE