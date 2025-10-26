Haberler

Osmaniye'de 18 Ton Çelik Hasır Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de 18 Ton Çelik Hasır Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nden 18 ton çelik hasır çalan iki şüpheli, güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilerek tutuklandı. Hırsızlık anları kayıt altına alındı.

Osmaniye'de Organize Sanayi Bölgesi'nden vinç ve tırla 18 ton hasır çeliği çalan 2 kişi tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir firmaya ait 18 ton çelik hasırın çalınması üzerine inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayının 12 suç kaydı bulunan E.Ö. ile 1 suç kaydı bulunan B.Ö. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin, çekici ve vinç yardımıyla malzemeleri tırlara yükleyip Hatay'a götürdükleri tespit edildi. Yapılan operasyonla, E.Ö. ve B.Ö. çaldıkları çelik hasırlarla birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler, Osmaniye'ye getirilerek ilgili yapı işletme firmasına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları ile çalınan çelik hasırların tırlara yüklenme görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.