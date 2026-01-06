Haberler

Ordu'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde polis ekiplerince yürütülen sahte para operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ulubey İlçe Emniyet Amirliği görevlileri ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ulubey ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda 15 adet sahte 100 TL'lik banknot ve ile alışverişte kullanılan 7 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili S.E., Z.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen Z.Y. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
