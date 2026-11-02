Ordu'da ekimde 97 balıkçılık denetiminde 6 kişiye idari para cezası kesildi

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Ordu'da ekim ayında denizde, balık halinde, karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde ve nakil vasıtalarında yapılan 97 denetimde, avlanma yasaklarına uymadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde avlanma yasaklarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ekiplerin, balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve avlanma yasaklarının korunması amacıyla denetimlerine devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı