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Ordu'da 324 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi, 9 kişi tutuklandı

Ordu'da 324 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi, 9 kişi tutuklandı
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Ordu'da nitelikli dolandırıcılık ve banka kartı kötüye kullanımı suçlarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında son bir yılda 324 milyon lira şüpheli para hareketi tespit edildi.

Ordu'da, nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında son bir yılda toplam 324 milyon 67 bin 324 lira tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' ile 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik projeli çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında incelenen MASAK raporları ile şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında son bir yıl içerisinde toplam 324 milyon 67 bin 324 lira tutarında şüpheli para hareketi belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Ünye merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 3 sim kart, 1 USB bellek ve 1 tablet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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