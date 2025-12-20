Haberler

Rusya'dan Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya saldırı: 8 ölü, 27 yaralı

Rusya'dan Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya saldırı: 8 ölü, 27 yaralı
Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa limanına düzenlediği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Saldırı, bölgedeki tahıl ve ihracat faaliyetlerini tehdit ediyor.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa'da limana gerçekleştirdiği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa bölgesinde limanı hedef aldı. Otoparkta bulunan kamyonlar alev alırken, bazı araçlar da hasar gördü. Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın tahıl ve diğer ihracatının merkezi olan Odessa, sık sık Rusya tarafından saldırıya uğruyor. - ODESSA

