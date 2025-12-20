Rusya'dan Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya saldırı: 8 ölü, 27 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa'da limana gerçekleştirdiği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa bölgesinde limanı hedef aldı. Otoparkta bulunan kamyonlar alev alırken, bazı araçlar da hasar gördü. Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın tahıl ve diğer ihracatının merkezi olan Odessa, sık sık Rusya tarafından saldırıya uğruyor. - ODESSA