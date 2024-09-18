Ödemiş'te Sahte Para Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte Amerikan dolarları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ilçesinde 2 şüphelinin piyasaya sahte para sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmanın ardından şüphelilerin adreslerine savcılık talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramada, 21 adet sahte 100 Amerikan doları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR