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Nusaybin'de Halı Saha Maçında Kalp Krizi İle Genç Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de Halı Saha Maçında Kalp Krizi İle Genç Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında fenalaşan 28 yaşındaki Selim Engin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evlendikten 2 ay sonra yaşanan bu trajik olay, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında fenalaşan Selim Engin (28) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık'ta Selim Engin arkadaşlarıyla maç yaptığı halı saha aniden yere yığıldı. Engin, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 ay önce evlendiği öğrenilen Selim Engin'in genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Engin, Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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