Nusaybin'de bir evin damında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin damında bulunan kilerde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Nusaybin Barış Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde bulunan bir evde nedeni belirlenemeyen bir şekilde damda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede evin damında bulunan kilerde çıkan yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, kilerdeki ev eşyaları, kışlık yakacak odun ve kömür yandı. Yangının neden çıktığının tespit edilmesi için olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN