Haberler

Gaziantep'te kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Yaşar Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent mevkiinde bulunan Yaşar Kağıt Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bir bölümünü saran yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı

Milli parkta dehşet anları!
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti

Adını altın harflerle tarihe yazdırdı
Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Los Angeles'ta yaşayan Türk çiftten kahreden haber
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

Dünya Kupası için yeni karar!