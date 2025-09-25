Haberler

Niğde'deki Plastik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında başlayan yangın, soğutma işlemlerine rağmen yeniden tutuşan yanıcı maddeler nedeniyle tamamen söndürülemedi. İtfaiye ekipleri düzenli olarak yangına müdahaleye devam ediyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında çıkan yangınının ardından soğutma çalışmaları yapılmasına rağmen fabrikadaki yanıcı hammaddeler kendi kendine yeniden tutuşuyor. İtfaiye ekipleri, iki günde bir bölgeye giderek yangına müdahalede bulunuyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde bir plastik fabrikasında çıkan yangın, halen tamamen söndürülemedi. İtfaiye ekipleri, iki günde bir bölgeye giderek yangına müdahalede bulunuyor. Soğutma çalışmaları yapılmasına rağmen, fabrika içerisindeki maddelerin yüksek ısıda kendi kendine alev alması yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Yetkililer, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemlerinin sürdüğünü, olası risklere karşı ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedenine dair incelemelerin devam ettiği, tam söndürme için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
