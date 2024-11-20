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Niğde'de Kayıp Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'de Kayıp Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belaruslu ikiz dağcı kız kardeşler Mariao ve Valentino Ivankova için arama çalışmaları, havadan ve karadan ekipler tarafından sürdürülüyor. Dağcılar, zirve tırmanışı yapmak üzere 17 Kasım'da yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamadı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da zirve tırmanışı yapmak için gitmek için 17 Kasım'da yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler için dün havanın kararması ile ara verilen arama çalışması yeniden başlatıldı.

Belaruslu dağcı ikiz kardeşlerin tespit edilen rotası havadan ve karadan taranıyor.

2 dağcının bulunması için havadan yapılan arama faaliyetleri sabah saat 04.00'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekiplerince karadan da başlatıldı.

Belarus uyruklu iki kardeş Mariao ve Valentino Ivankova Cumartesi günü Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı yapmak için yürüyüşe geçmiş daha sonra kendilerinden haber alınamamıştı.

9 Kasım 2024 tarihinde Belarus Konsolosluğu tarafından Valiliğine gelen telefonla verilen bilgide, Mariao Ivankova ve Valentino Ivankova isimli Belarus vatandaşı iki kişinin 15 Kasım 2024 tarihinde Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiş ve yapılan ihbarın ardından dağcı kardeşleri bulmak için arama faaliyeti başlatılmıştı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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