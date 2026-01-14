Niğde'de kaçakçılara geçit yok
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda tütün ve kaçak ürünler ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak adli süreç başlatıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi, toplum düzeninin korunması, vergi kabının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
06-09 Ocak 2026 tarihleri arasında tütün, tütün mamulleri ve emtia kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 875 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ile 2 bin 580 adet sağlık için tehlikeli madde kapsamında değerlendirilen cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - NİĞDE