Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 40 bin adet doldurulmuş makaron, 960 paket gümrük kaçağı sigara, 867 litre kaçak akaryakıt ve 65 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı