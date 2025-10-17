Niğde'de Kaçak Alkol Operasyonu: 550 Litre Şarap ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Bor ilçesinde kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen bir kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 550 litre el yapımı şarap, 6 litre el yapımı rakı, 1 litre bandrolsüz viski, bir ruhsatsız tabanca ve 56 adet fişek ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Bor ilçesinde kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen bir kişiye ait adrese operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen aramada, 550 litre el yapımı şarap, 6 litre el yapımı rakı, 1 litre bandrolsüz viski, ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 56 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa