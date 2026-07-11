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Yangında her şey kül oldu, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi

Yangında her şey kül oldu, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi
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Nevşehir'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yanan araç içindeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletme sahibi büyük maddi kayba rağmen bu manzara karşısında duygulandı.

Nevşehir'de oto tamirci dükkanında çıkan ve iş yerini kullanılamaz hale getiren yangının ardından yürütülen temizlik çalışmalarında, yanan araç içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim ile Türk Bayrağı'nın zarar görmemesi dikkat çekti.

Yangın; geçtiğimiz günlerde Nevşehir merkez Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan çok sayıda malzeme küle döndü. Tamir için bırakılan bir otomobil tamamen yanarken, bir başka araçta ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sırasında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Tamamen yanan araçlardan birinin içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağının, yoğun ısıya rağmen zarar görmediği görüldü. Kur'an-ı Kerim'in yalnızca dış kapağında yanık oluştuğu, sayfalarının ise sağlam kaldığı, Türk bayrağının da yanmadan muhafaza edildiği belirtildi. İşletme sahibi Umutcan Müdüroğlu; yaşadıkları büyük maddi kaybın ardından karşılaştıkları görüntünün kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Müdüroğlu; "Yangında iş yerimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Büyük bir maddi kayıp yaşadık. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında araç içerisindeki Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağının zarar görmediğini görünce çok duygulandık. Bu manzara bizi hem şaşırttı hem de derinden etkiledi" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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