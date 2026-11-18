Mustafa Yazıcı, kayyum atanan Adil Varlık Yönetim'e ilişkin soruşturmada ifade verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mustafa Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi. Adil Varlık Yönetim şirketine kayyum atanmıştı.
Mustafa Yazıcı, fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Mustafa Yazıcı, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Mustafa Yazıcı'nın Adil Varlık Yönetim şirketine kayyum atanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı