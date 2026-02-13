Haberler

Muş'ta kaçak sigara operasyonu: Bin 766 paket ve 35 bin makaron ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen iş yerlerine yönelik denetimlerde bin 766 paket kaçak sigara ve 35 bin 320 dolu makaron ele geçirdi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bin 766 paket kaçak sigara ile 35 bin 320 adet dolu makaron ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde kaçak sigara ve kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplam bin 766 paket kaçak sigara ile 35 bin 320 adet dolu makaron ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ve ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınarak gerekli işlemler için Kültür Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
