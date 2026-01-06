Haberler

Çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki otomobile zarar verdi

Güncelleme:
Muş'ta bir binanın çatısından kayan kar kütlesi, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muş'un Hürriyet Mahallesi Muratpaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir binanın çatısından düşen kar kütlesi park halindeki bir otomobile zarar verdi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın çatısında biriken kar, aniden kayarak cadde üzerine düştü. Çatıdan akan kar kütlesi, otomobilin tavan ve bagaj kısmında çökmeye neden olurken, aracın arka camı da kırıldı. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde bir vatandaşın iş yeri önünde beklediği sırada çatıdan akan karı izlediği anlar yer aldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
