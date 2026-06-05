Haberler

Muş'ta 499 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Emniyeti'nin kaçakçılık operasyonunda 3 işyerinde yapılan aramalarda 499 paket kaçak sigara bulundu, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 499 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen risk analizi ve takip çalışmaları kapsamında kentte belirlenen 3 işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 499 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

'Önüne bak' sözü ortalığı karıştırdı: 6 kişi sürücüyü kanlar içinde bıraktı

Sürücüyü tekme tokat dövüp hastanelik ettiler

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor