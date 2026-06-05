Muş'ta 499 paket kaçak sigara ele geçirildi
Muş Emniyeti'nin kaçakçılık operasyonunda 3 işyerinde yapılan aramalarda 499 paket kaçak sigara bulundu, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 499 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen risk analizi ve takip çalışmaları kapsamında kentte belirlenen 3 işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 499 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı