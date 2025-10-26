Haberler

Mürettebat 25 Gündür Gemide Bekliyor: Maaşını Alamayan Denizciler Tepkili

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 25 gündür demir sahasında bekleyen 'Didim Fatsa' isimli geminin mürettebatı, maaşlarını alamadıkları ve gemiden ayrılamadıkları için zor durumda olduklarını dile getirdi. Gemi reisi, yaşadıkları sıkıntıları videoya alarak kamuoyuna duyurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaklaşık 25 gündür demir sahasında bekleyen geminin personeli duruma tepki gösterdi. Maaşlarını alamadıklarını ve gemiden ayrılamadıklarını söyleyen mürettebat, hem maddi ve manevi açıdan zor durumda kaldıklarını ifade etti.

Alınan bilgiye göre, 1984 yapımı, 67 metre uzunluğundaki "Didim Fatsa" isimli gemi, yaklaşık 25 gündür Bandırma 3 No'lu demir sahasında bekliyor. Mürettebat maaşlarını alamadıklarını, hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda kaldıklarını ifade etti. Gemi reisi Kamil Serdar Demirkale, yaşadıkları sıkıntıları videoya alarak kamuoyuna duyurdu. Demirkale, 45 yıllık denizcilik hayatında böyle bir tabloyla ilk kez karşılaştığını ifade ederek, "25 gündür Bandırma açıklarında demirdeyiz. Gemi sahibi bizi dolandırdı, maaşlarımızı alamadık. Kumanyamız, temiz suyumuz, temizlik malzememiz kalmadı. Mürettebat hastalandı, gemiden ayrılamıyoruz. Her yer pislik içinde, tuvaletler tıkalı, deniz suyuyla temizlik yapıyoruz. Bu rezilliği kabul etmiyorum" dedi. Demirkale, konuşmasında armatörleri de eleştirerek, "Yazıklar olsun böyle insanlara! Kaç kaptanın, kaç gemicinin emeğini yedilerse hakkım haram zıkkım olsun. Söke söke o paramı alacağım. Ben sadaka istemiyorum, emeğimin karşılığını istiyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
