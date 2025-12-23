Muğla'da 'Tefecilik' operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 'Tefecilik' operasyonunda yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para, rakamları yazılan senet, boş senet ve alacak defteri ele geçirildi.

Son bir haftadır Muğla'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakalandı. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesi engellendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda Muğla'da; tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldı. Muğla'da gerçekleştirilen 'Tefecilik' operasyonunda muhtelif miktarda nakit para ve boş ve dolu senet ile alacak defteri ele geçirildi. - MUĞLA