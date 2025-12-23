Haberler

Muğla'da 'Tefecilik' operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği tefecilik operasyonunda 67 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve belgeler ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 'Tefecilik' operasyonunda yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para, rakamları yazılan senet, boş senet ve alacak defteri ele geçirildi.

Son bir haftadır Muğla'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakalandı. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesi engellendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda Muğla'da; tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldı. Muğla'da gerçekleştirilen 'Tefecilik' operasyonunda muhtelif miktarda nakit para ve boş ve dolu senet ile alacak defteri ele geçirildi. - MUĞLA

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

