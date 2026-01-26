Haberler

Kuafördeki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kuaför işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kuaför işletmesinden bir anda yükselen dumanlar paniğe neden olurken, yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Ortaca Terzialiler Mahallesi 160 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir kuaför işletmesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. İşletmede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
