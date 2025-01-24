Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti

Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1.8 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1.8 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman ve Ortaca ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 2 milyon 338 bin adet makaron, 12,5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 791 kilo kıyılmış tütün olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kurtardığı son penaltı oldu
img

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
img

Belediyenin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
F.Bahçe ve G.Saray berabere kaldı, Beşiktaş kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Maç kaybetmedik! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
78 kişinin öldüğü oteli merak etmişler!

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.