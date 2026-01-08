Haberler

Milyonluk tekne şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, kıyıda demirli durumda bulunan milyonluk bir yelkenli tekneyi karaya sürükledi. Dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklenen tekne, karaya vurdu.

Muğla'da fırtına denizde ve kıyı kesimlerinde zarara yol açtı. Kıyıya yakın noktada demirli ve bağlı durumda bulunan, değeri milyonluk bir yelkenli tekne de zarar gördü.

MİLYONLUK TEKNE KARAYA OTURDU

Milyonluk tekne şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklendi ve karaya vurdu. Fırtınanın etkisini artırdığı saatlerde Güllük'te kıyıya yakın bölgelerde demirli olan diğer tekneler de olumsuz hava şartlarına yenik düştü. Sert rüzgar nedeniyle bağlama halatları zorlanan bazı tekneler yerlerinden koparak sürüklendi, bazıları ise kıyıya oturarak hasar gördü.

Yetkililer, fırtına süresince denize açılmanın risk oluşturduğunu belirterek, tekne sahiplerine bağlama sistemlerini güçlendirmeleri ve olumsuz hava koşulları sona erene kadar gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

