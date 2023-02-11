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MSB: "Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Twitter 3. Sayfa Haberler

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