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Motofest'e Yolculukta Kaza: Motorcu Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da Motofest etkinliklerine katılmak için yola çıkan motorcu Ahmet Turan Demirtaş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Acı olayda Demirtaş hayatını kaybederken, yanında bulunan yaralı Merve D.'nin sağlık durumu iyi.

Motofest'e gelirken kaza yapan motorcu hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da düzenlenen motofest etkinliklerine katılmak için yola çıkan motorcu yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza da motorda bulunan genç kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da düzenlenen motofes etkinliklerine gelmekte olan Ahmet Turan Demirtaş idaresindeki motosiklet, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Atakent Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Demirtaş ile motosikletle bulunan Merve D. (28), yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Turan Demirtaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Merve D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu hastanede tedavi altında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Ahmet Turan Demirtaş'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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