MHK soruşturması kapsamında toplam 54 kişi tanık ve müşteki olarak ifade verdi

MHK soruşturması kapsamında toplam 54 kişi tanık ve müşteki olarak ifade verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski hakem ile aktif olarak görev yapan hakemlerin tanık ve müşteki olarak ifade verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski hakem ile aktif olarak görev yapan hakemlerin tanık ve müşteki olarak ifade verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Merkez Hakem Kuruluna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon öncesi ve sonrası tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan kişiler belli oldu. Aktif görev yapan ve eski hakemlerden olmak üzere toplam 54 kişi ifade verdi. İfadesi alınan isimlerden bazıları şöyle:
İstanbul
1-Deniz Ateş Bitnel -Eski Hakem
2-Abdullah Buğra Taşkınsoy -Hakem
3-Erdem Onur Uçarcı -Hakem
4-Mustafa Kamil Abitoğlu -MHK Üyesi
5-Sarper Barış Saka -Hakem
6-Hikmet Öksüzoğlu -MHK Üyesi
7-Lemi Çelik -Bal Gözlemcisi
8-Murat Zirek (Müşteki) -Hakem
9-Kerem Ersoy (Müşteki) -Hakem
10- Oğuzhan Uğurlu (Müşteki) -Hakem
11- Zorbay Küçük -Hakem
12-Eren Acar -TFF Hakem İşleri Müdürlüğü Eski Çalışanı
13-Alparslan Dedeş -Eski Hakem
14-Hüseyin Göçek -Eski Hakem, Var Hakemi
15-Mert Güzenge -Hakem
16-Mete kalkavan -Eski Hakem, Var Hakemi
17-Süleyman Abay -Eski Hakem
Ankara
1-Mustafa İlker Coşkun -Hakem
2-Gamze Durmuş Pakkan -Hakem
3-Burak Pakkan -Hakem
4-Mehmet Dilaver Ay -Gözlemci Hakem
Trabzon
1-Burak Taşkınsoy -Hakem
Denizli
1-Ümit Öztürk -Hakem
Savcılığa yönlendirilen isimler
1-Mehmet Türkmen -Hakem
İzmir
1- Emir Eray Eyisoy -Hakem
2-Direnç Tonusluoğlu -Hakem
3-Alper Ulusoy (Müşteki) -Eski Hakem
4-Taner Gizlenci (Müşteki) -Gözlemci Hakem
5-Tugay Kaan Numanoğlu (Müşteki) -Hakem
6-İbrahim Hakan Ceylan (Müşteki) -Hakem
Mersin
1- Abdullah Polat -Hakem
Ankara
1-Mustafa Sönmez (Müşteki) -Yardımcı Hakem
2-Mustafa Tosun (Müşteki) -Yardımcı Hakem
Antalya
1-Ali Tuna (Müşteki) -Eski Hakem
2-Burak Şeker -Hakem
3-Burak Erdoğan -Hakem
Eskişehir
1-İsmail Şencan (Müşteki) -Eski Yardımcı Hakem
2-Mesut Arık (Müşteki) -Gözlemci Hakem
3-Binnaz Tuna (Eski Hakem Ali Tuna'nın eşi)
Kayseri
1-Emre Altun (Müşteki) -Eski Hakem
2-Abdulkadir Bitigen -Hakem
Muğla
1-Bahattin Şimşek (Müşteki) -Hakem
Manisa
1-Koray Gençerler (Müşteki) -Eski Hakem (Var)
Balıkesir
1-Kerem Ersoy -Yardımcı Hakem