Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Etkinliği Sorunsuz Tamamlandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İpek Yolu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Meryem Dağı Yamaç Paraşütü etkinliği, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinlik süresince, 3 Asayiş Timi, 2 Trafik Jandarma Timi ve 1 İstihbarat Unsuru olmak üzere toplam 20 personel görev aldı. Katılımcıların ve vatandaşların güvenliği için alınan emniyet ve trafik tedbirleri sayesinde program herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
