Mersin Valisi Toros, Yolcuları Tebrik Etti ve Sürücüye Uyarılarda Bulundu

Mersin Valisi Toros, Yolcuları Tebrik Etti ve Sürücüye Uyarılarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, bayram ve turizm sezonu kapsamında yapılan denetimlerde yolcuları emniyet kemeri takmaları nedeniyle tebrik ederken, otobüsün hatalı şerit değiştirmesi nedeniyle ceza yiyen sürücüye nasihatlerde bulundu. Vali, tatilcilerin güvenliği için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Vali yolcuları tebrik etti, ceza yiyen otobüsün sürücüsünü uyardı

Mersin Valisi Atilla Toros : "Vatandaşlarımızın tatillerini rahat yapmalarını sağlayacak her türlü tedbiri aldık"

Bindiği otobüste yolcuları emniyet kemeri takması nedeniyle tebrik eden ancak aracın hatalı şerit değiştirmeden bir gün önce ceza yediğini öğrenen Vali Toros, sürücüye nasihatte bulundu

MERSİN - Mersin'de bayram ve turizm sezonu için hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Atilla Toros, uygulama noktasında hem sürücüleri hem de yolcuları uyardı. Bindiği otobüste yolcuları emniyet kemeri takması nedeniyle tebrik eden ancak aracın hatalı şerit değiştirmeden bir gün önce ceza yediğini öğrenen Vali Toros, sürücüye nasihatlerde bulundu.

Vali Atilla Toros, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Çeşmeli kontrol noktasında takip etti. Uygulama sırasında sürücü ve yolculara güvenlik güçleri şeker ve kolonya ikram ederken, Vali Toros da onlara uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığının uygulamalarından bahseden Vali Toros, çocuklara da hediyeler verdi. Bindiği otobüsün hatalı şerit değiştirmeden bir gün önce ceza yediğini öğrenen Vali Toros, sürücüye nasihatlerde bulundu.

"Günlük 3 bin 858 personel görevde"

Emniyetten sağlığa kadar her birimin bayram süresinde 7/24 görev yapacağını belirten Vali Toros, "Günlük 591 ekip, 745 araç ve 3 bin 858 personel bayram süresince görev yapmaya devam edecek. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Denetimlerin onlar için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

"Her türlü tedbiri aldık"

Turizm sezonunun başlamasıyla yoğunluğun artmasını beklediklerine değinen Toros, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı da arttırdık. Gerek İl Emniyet Müdürülüğümüz, gerek İl Jandarma Komutanlığımızın ekipleri kaymakamlıklarımızın da koordinesinde sahada bütün bölgelerde yoğun bir çalışma içerisinde olacak. Trafik konuları dahil olmak üzere asayiş konularında da vatandaşlarımızın tatillerini rahat bir şekilde yapmalarını sağlayacak her türlü tedbiri aldık, almaya da devam ediyorız" diye konuştu.

Uygulama noktasında Vali Toros'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - 3.Sayfa
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.