Haberler

Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyonda lüks araçlar, şirketler ve banka hesaplarına el konuldu.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda 40 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Mersin merkezli Antalya, Adıyaman, Adana, Balıkesir, Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu

Trump yönetiminde şok: İstihbaratın en tepedeki ismi görevini bıraktı!
Trabzonspor’un zaferi RAMS Başakşehir’i Avrupa’ya taşıdı

Trabzonspor’un zaferi onlara yaradı! Seneye Konferans Ligi'ndeler
250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı

Eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Forkliftle çıkarıldı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

Kadın doktoru bir kere dövdü ama... Cezasını taksit taksit çekecek