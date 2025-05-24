Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. 3'ü tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanacak.

Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı, 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ve Silifke KOM Büro Amirlikleri tefecilik yöntemiyle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri 30 milyon TL olan 5 adet senet, farklı kişiler adına düzenlenmiş 43 adet tapu, şüpheli ve mağdur şahısların imzaladığı 8 adet sözleşme ve 11 senet, 33 bin 400 TL para, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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