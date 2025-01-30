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Mersin'de Sahte Para Operasyonu: 2 Bin 150 Dolar Ele Geçirildi

Mersin'de Sahte Para Operasyonu: 2 Bin 150 Dolar Ele Geçirildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda 2 bin 150 dolarlık sahte para ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 21'i 100, 1 tanesi 50 dolar olan sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus ilçesinde bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip operasyon yaptı. Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 adet 100, 1 adet de 50'lik sahte dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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