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Mersin'de Oto Yıkamada Taşınabilir Şarj Cihazı Yangın Çıkardı

Mersin'de Oto Yıkamada Taşınabilir Şarj Cihazı Yangın Çıkardı
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Mersin'de bir oto yıkama dükkanında bir aracın içinde bulunan taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Çalışan, soğukkanlı bir şekilde yangına müdahale ederek şarj cihazını dışarı attı ve aracı kurtardı.

Mersin'de oto yıkama dükkanına bırakılan bir araçtaki powerbank (taşınabilir şarj cihazı) alev aldı. Çalışan, soğukkanlı bir şekilde yanan şarj cihazını alıp dışarı atarak aracı yanmaktan kurtardı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerine bırakılan bir hafif ticari araç yıkanıp kurulama ve silme işlemi yapıldığı sırada içindeki taşınabilir şarj cihazı bir anda alev aldı. O sırada aracı silen çalışan, soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale ederek yanan şarj cihazını alıp dışarı attı. Çalışanın hızlı ve soğukkanlı davranması aracı yanmaktan kurtardı. YAşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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