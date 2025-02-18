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Mersin'de Konaklama ve Kiralık Araç Denetimi: 280 Bin TL Ceza

Mersin'de Konaklama ve Kiralık Araç Denetimi: 280 Bin TL Ceza
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Mersin'de polis, konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde toplam 279 bin 946 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 101 konaklama tesisi ve 230 kiralık araç firması incelendi.

Mersin'de polisin konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 3 işletmeye toplam 279 bin 946 TL para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkez ve ilçelerde konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 101 konaklama tesisi ile bu tesislere bağlı 275 günübirlik kiralık ev ve 230 kiralık araç firması incelendi. Denetimler sonucunda, 2 konaklama tesisine 'anlık veri göndermemek' suçundan 136 bin 166 TL, 1 kiralık araç firmasına da 'gerçeğe aykırı kayıt tutmak' suçundan 143 bin 780 TL olmak üzere 3 işletmeye toplam 279 bin 946 TL idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün, halkın güvenliğini sağlama ve yasaların uygulanması konusundaki kararlılığını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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